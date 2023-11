Vendetta per lo striscione bruciato: 9 ultras Roma ex Fedayn fermati a Berna, progettavano agguato a Stella Rossa

Vendetta e agguato fallito. Nuovo capitolo della faida che è sorta tra i gruppi ultras di Roma e Stella Rossa, iniziata a febbraio quando i serbi avevano rubato il borsone al gruppo dei Fedayn, rubando gli striscioni e gli stendardi per poi bruciarli durante una successiva partita al Marakana di Belgrado, umiliazione tra le peggiori per le tifoserie organizzate. A distanza di mesi, un gruppo di nove ultras della Roma, tutti appartenenti al vecchio gruppo che ora si chiama Quadraro, hanno organizzato, come riferisce La Repubblica, una spedizione punitiva a Berna, dove ieri si è giocata Young Boys-Stella Rossa. La polizia elvetica ha fermato i tifosi, multati e poi rilasciati, fermando dunque sul nascere il rischio che potesse degenerare la situazione e che si concretizzasse l’agguato.