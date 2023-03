Scandicci-Potsdam in tv oggi: orario e diretta streaming ritorno quarti Cev Cup femminile 2023 volley

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-SSC Palmberg Schwerin, partita valevole come gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Dopo la bella vittoria in tre set dell’andata, alle ragazze di Massimo Barbolini basterà aggiudicarsi due set per assicurarsi il passaggio del turno davanti al proprio pubblico. La formazione tedesca però proverà a ribaltare il risultato e rinviare tutto al Golden Set per continuare a sognare. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 1 marzo al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Scandicci-Potsdam della Cev Cup femminile 2022/2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Scandicci-Potsdam della Cev Cup Femminile 2022/2023 non godrà di copertura televisiva, ma sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Savino Del Bene Scandicci. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.

LA FORMULA – I quarti di finale si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, al termine della gara di ritorno si disputerà il Golden Set: chi lo vince passa il turno. Il sistema di punteggio è il consueto: 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3.