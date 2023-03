Fenerbahce: tentativi per Rebic e Pasalic negli ultimi giorni di mercato

A pochi giorni dalla fine del calciomercato in Turchia – chiuderà il 5 marzo – alcuni club sono ancora alla ricerca degli ultimi innesti per completare la propria rosa. Tra questi c’è il Fenerbahce che, come riportato dal portale Sporx, guarda in Italia. Il club avrebbe infatti chiesto Ante Rebic al Milan, salvo poi frenare di fronte alla richiesta di 8 milioni di euro dei rossoneri, e Mario Pasalic all’Atalanta, trovando però la porta sbarrata. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, dunque, entrambi i giocatori non resteranno altro che un sogno per la squadra di Istanbul.