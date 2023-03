Eurolega: disposta la vendita nominativa dei biglietti per il match Olimpia Milano-Partizan Belgrado

Allerta massima per la sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado. Si tratta infatti del primo evento sportivo con la presenza dei tifosi serbi in Italia dopo gli scontri con la tifoseria della Roma legati allo striscione ‘Fedayn’, prima rubato e poi bruciato. La Prefettura di Milano ha perciò adottato la prescrizione della vendita nominativa dei biglietti, l’emissione dei biglietti con stampigliatura dei dati anagrafici completi degli acquirenti e il potenziamento dei controlli agli ingressi. Inoltre sono state ravvisate la “necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Il match è in programma nella giornata di giovedì 9 marzo al Mediolanum Forum.