Preolimpico volley femminile 2023, tutto facile per gli Stati Uniti: netto 3-0 ai danni della Thailandia

Gli Stati Uniti sono la seconda nazione che vola a punteggio pieno nella Pool C del torneo preolimpico di volley femminile. Dopo il successo arrivato in mattinata della Germania ai danni della Colombia, le nordamericani raggiungono quota 6 punti in classifica sbarazzandosi piuttosto nettamente della Thailandia in tre set: 25-13, 25-16, 26-18 il punteggio dei tre parziali. A breve in campo la Polonia contro la Corea del Sud, mentre stasera toccherà all’Italia affrontare la Slovenia.