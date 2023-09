Lotta, Mondiali 2023: Chamizo e Piroddu subito fuori al primo turno

Comincia male l’avventura azzurra nei Campionati Mondiali 2023 di lotta libera, in programma a Belgrado e validi come evento di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Entrambi gli azzurri in gara oggi infatti, Frank Chamizo e Simone Piroddu, sono stati eliminati alla prima gara e ora non resta che sperare nelle remote possibilità di ripescaggio.

Grande delusione soprattutto per l’italo cubano bronzo a Rio 2016 e vicecampione europeo in carica nella categoria olimpica 74 kg stile libero, sconfitto nel turno preliminare dal nipponico Daichi Takatani con il netto punteggio di 7-2. A questo punto Chamizo può solo fare affidamento sul ripescaggio per il bronzo, che avverrebbe solo se il giapponese dovesse raggiungere la finale per l’oro. Fuori ai sedicesimi anche il bronzo europeo U23 in carica Piroddu, che nei 57 kg non ha potuto nulla contro il forte armeno Arsen Harutyunyan, vincitore nettamente per 14-2. Il giovane sassarese può ancora ambire al ripescaggio, ma deve sperare che il suo avversario arrivi in finale.