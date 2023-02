Paola Egonu: età, dove gioca, palmares, quanto guadagna

Paola Egonu: la stella della pallavolo diventata un simbolo. Si potrebbe intitolare così un film sulla vita dell’azzurra, tanto devastante in campo quanto sensibile fuori. Arrivata ai vertici mondiali giovanissima, è subito diventata l’immagine del mondo di oggi, capace di affrontare pubblicamente temi importanti trattati troppo spesso quasi come tabù. Ma chi è la campionessa del volley che affianca Amadeus sul palco dell’Ariston nella terza serata della 73° edizione del Festival di Sanremo?

Paola Ogechi Egonu, è nata a Cittadella (Padova) il 18 dicembre 1998 da genitori di origine nigeriana. La passione per la pallavolo è nata, come per tante altre bambine, guardando il cartone animato “Mila e Shiro” e ben presto è emerso il suo talento. Un metro e novantatre di altezza e leve lunghe, sommate alla determinazione (anche quando, crescendo, era difficile gestire quelle grandi doti fisiche) hanno portato velocemente Egonu ad alti livelli, rendendola oggi uno dei migliori opposti al mondo.

Dal Club Italia al Vakifbank Istanbul

Paola Egonu ha iniziato a giocare a pallavolo nella squadra locale di Cittadella, prima di trasferirsi nel 2013 al Club Italia, progetto creato dalla Federazione per fare crescere giovani talenti. Egonu arriva così in Serie B1, per poi giocare la stagione successiva (2014/2015) in A2 e approdare in A1 nella stagione 2015/2016. L’opposto veste la maglia del Club Italia anche nella stagione 2016/2017, quando nella terza giornata di campionato stabilisce, contro Il Bisonte Firenze, il record di punti segnati in un match di A1 (46) a soli 17 anni.

L’anno successivo, viene ingaggiata dall’Igor Gorgonzola Novara, dove rimane due anni conquistando una Supercoppa Italiana, due Coppa Italia ed una Champions League. Nella stagione 2019/2020 si trasferisce all’Imoco Conegliano, con cui vince numerosi trofei e migliora il suo record di punti in un solo match di A1 (47 in Gara 1 della Finale Scudetto contro Novara). Nel 2022 l’azzurra si lancia per la prima volta in un’avventura all’estero (con un ingaggio da un milione di euro l’anno) con la casacca del Vakifbank Istanbul, uno dei club più vincenti di sempre e allenato dall’italiano Giovanni Guidetti,

Paola Egonu: tra Nazionale e record

Nel 2014 Egonu ottiene la cittadinanza italiana e diventa dunque convocabile anche in Nazionale. Nel 2015 trionfa ai Mondiali Under 18, conquistando poi anche il bronzo iridato con l’Under 20. Sempre nel 2015 ottiene la prima convocazione nella Nazionale maggiore, di cui diventa ben presto trascinatrice. Già nel torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016 gioca titolare, a soli 17 anni come la compagna di squadra Alessia Orro. Talento e carisma rendono Egonu un simbolo anche fuori dal campo, tanto che la rivista Forbes la inserisce, nel 2021, nella lista degli Under 30 più influenti d’Europa, unica pallavolista presente. Nel 2021 viene scelta anche come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020.

Oltre al già citato record di punti in un’unica partita nella massima serie italiana, Paola Egonu detiene anche altri due primati. Nella finale di VNL 2022 contro il Brasile ha schiacciato la palla a 112.7 km/h, migliorando il record di velocità stabilito dalla serba Tijana Boskovic (110.3 km/h agli Europei 2021). L’azzurra ha messo a segno anche il servizio più veloce, grazie ai 101 km/h nella sfida contro gli Stati Uniti nel corso delle Olimpiadi di Rio 2016.

Il palmares di Paola Egonu

CLUB

2 Scudetti italiani (2020-21, 2021-22)

5 Coppa Italia (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22)

4 Supercoppa italiana (2017, 2019, 2020, 2021)

1 Mondiale per club (2019)

2 Champions League (2018-19, 2020-21)

NAZIONALE

Bronzo Mondiali 2022

Oro Volley Nations League 2022

Oro Europei 2021

Argento Mondiali 2018

Oro Montreux Volley Masters 2018

Bronzo Mondiali Under-20 2015

Oro Mondiali Under-18 2015

PREMI INDIVIDUALI

2022 Volleyball Nations League: MVP

2022 Volleyball Nations League: Miglior opposto

2022 Serie A1: MVP

2022 Coppa Italia: MVP

2021 CEV: Giocatrice dell’anno

2021 Europei: MVP

2021 Champions League: MVP

2021 Serie A1: MVP

2021 Coppa Italia: MVP

2019 Campionato mondiale per club: MVP

2019 Supercoppa italiana: MVP

2019 Champions League: MVP

2018 Mondiali: Miglior opposto

2018 Montreux Volley Masters: MVP

2018 Coppa Italia: MVP

2015 Mondiali U18: Miglior schiacciatrice

2015 Mondiali U18: MVP