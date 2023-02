Sanremo 2023, Al Bano show: fa le flessioni a 80 anni sul palco dell’Ariston (VIDEO)

di Redazione 52

Un momento indimenticabile sul palco del Teatro Ariston. Nella seconda serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023, un trio d’eccezione ha fatto saltare, cantare e impazzire un paese intero: Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri che hanno fatto un medley super. Al termine, dopo la meritata standing ovation, Albano ha voluto superare il palco di Sanremo con un gesto inusuale: ovvero le flessioni. Non male per un ottantenne. Il video è in alto.