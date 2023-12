Novara-Olympiacos oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Challenge Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Igor Gorgonzola Novara-Olympiacos SFP Piraeus, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2023/2024 di volley. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo la sofferta vittoria al tie-break dell’andata, scende sul campo di casa per conquistare la vittoria che garantirebbe l’accesso ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete c’è la compagine greca, che va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione e passare il turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 6 dicembre al Pala Igor Gorgonzola di Novara, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita di ritorno Novara-Olympiacos degli ottavi di finale di Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

STREAMING E TV – La partita Novara-Olympiacos della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it vi terrà informati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione del percorso di Novara nella terza competizione continentale per club.