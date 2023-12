Fiorentina-Parma, programma e telecronisti Mediaset Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Fiorentina-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi si sfidano i viola, reduci dalla vittoria in campionato, e i ducali che oltre ad aver vinto, ma in Serie B, guidano la classifica. Dunque squadre in gran forma dunque, c’è in palio il quarto di finale della coppa nazionale. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 6 dicembre.

Fiorentina-Parma sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.