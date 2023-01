Milano-Casalmaggiore in tv oggi: orario e diretta streaming quarti Coppa Italia femminile 2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore, partita dei quarti di finale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la dolorosa sconfitta al tie-break contro Bergamo, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico per volare in semifinale. Non sarà però facile superare la formazione di Andrea Pistola, in grande crescita e a caccia del colpaccio per rimanere in corsa per il titolo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 25 gennaio all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Casalmaggiore della Coppa Italia A1 femminile 2023.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE COPPA ITALIA A1 FEMMINILE: GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO FINAL FOUR: DATE, ORARI E TV

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Milano-Casalmaggiore della Coppa Italia A1 femminile 2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e il tabellone aggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla.