Milano-Blaj oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Milano-CS Volei Alba Blaj, partita valevole per la quarta giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta incassata al tie-break a Le Cannet. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione romena, reduce da due sconfitte ed un successo. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 18 gennaio all’Allianz Cloud di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Blaj della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Milano-Blaj della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming a pagamento su Discovery +, oltre che in diretta tv su Eurosport 2, visibile anche in streaming su Sky Go, Timvision e Dazn. Telecronaca affidata a Gianmario Bonzi, affiancato al commento tecnico da Rachele Sangiuliano. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.