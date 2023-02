Matteo Salvini su Paola Egonu: “Inopportuna, non è giusto parlare di Italia razzista”

Una grande atleta, ma le parole di Paola Egonu ieri sera a Sanremo sono state inopportune. Questo in sintesi il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini, ospite di “Buongiorno Lombardia” su Telelombardia. “Le parole di Paola Egonu sono state per me inopportune. Non l’ho sentita, non ho visto il Festival, è una grande atleta, ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”, ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture. La campionessa di volley, co-conduttrice della terza serata di Sanremo, aveva espresso il suo pensiero in conferenza stampa: “L’Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì. L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”.

the_ad id=”1049643″]