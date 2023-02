Arbitro sospende gara Juniores per rissa: la chiudono dentro lo stadio

Un brutto episodio in un match di categoria Juniores nel bresciano. Un’arbitra ha deciso di sospendere il match tra Darfo e Carpenedolo a causa di una rissa tra giocatori, ma “quando usciva dagli spogliatoi si rendeva conto di essere stata abbandonata e chiusa dentro l’impianto”, recita il comunicato della Lega nazionale dilettanti. Le due società sono state multate. Quella di casa anche per “l’inidonea assistenza all’arbitro”. Il brutto episodio, a quanto si apprende, non ha avuto altri sviluppi.

