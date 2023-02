MotoGP, test Sepang: Bagnaia subito veloce, tre Ducati davanti

Giorno di test sulla pista di Sepang in vista del Mondiale MotoGP, al via a marzo in Portogallo. A guidare la pattuglia è il campione del mondo Francesco Bagnaia, sulla nuova Ducati che esibisce il n.1 sulla carena, rinnovata rispetto alla moto 2022. L’italiano dopo sei ore di test ha fatto segnare il secondo tempo, alle spalle di Jorge Martin (1’58”737 con la Ducati Pramac), e subito davanti al suo nuovo compagno di scuderia, Enea Bastianini (+0.249). Promosse le Aprilia, con Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Già in forma Marc Marquez, settimo con la nuova Honda, subito dietro alla Yamaha di Fabio Quartararo.

the_ad id=”1049643″]