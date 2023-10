LIVE – Novara-Casalmaggiore: A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore, partita valevole per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Archiviato il primo round della sfida in Europa nella Challenge Cup, Nuovo faccia a faccia tra le due formazioni ad appena tre giorni dalla gara di andata del primo round di Cev Challenge Cup, vinto dalle azzurre in tre set. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, reduci in campionato dalla bella vittoria nel derby con Chieri, vanno a caccia di un altro successo. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Marco Musso, che arriva invece dalla sconfitta interna al tie-break contro Bergamo e va a caccia di riscatto. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 15 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Novara-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

NOVARA – CASALMAGGIORE (inizia alle 17.00)

________________________________________________