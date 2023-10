Volley, A1 Femminile 2023/2024: vittorie in quattro set per Novara e Scandicci, ok Chieri

Quattro i match valevoli per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley andati in scena nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Spicca la vittoria della Igor Gorgonzola Novara, capace di bissare il successo nel derby con Chieri e di infliggere alla Trasportipesanti Casalmaggiore il secondo ko dopo quello di tre giorni fa nella gara di andata del primo round di Cev Challenge Cup. 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-20) il punteggio del match del Pala Igor Gorgonzola di Novara, vinto dalle ragazze di Lorenzo Bernardi nel segno di Akimova.

Trionfo anche per la Savino Del Bene Scandicci, che raggiunge a punteggio pieno Conegliano, Milano e la stessa Novara. Decisivo il 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-23) rifilato alla Uyba Volley Busto Arsizio, fanalino di coda della classifica. Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri, capace di mandare al tappeto la Roma Volley Club con un severo 3-0 (25-20, 25-18, 25-18). Infine, l’unica sorpresa del pomeriggio è il colpo esterno della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, in grado di rimontare un set di svantaggio al Volley Bergamo 1991 e spuntarla per 3-1 (15-25, 27-25, 25-23, 25-23).

Infine, nel posticipo di giornata, la Wash4green Pinerolo ha firmato una clamorosa rimonta sul campo de Il Bisonte Firenze con il punteggio di 2-3 (26-24, 26-24, 18-25, 16-25, 13-15). Mastica amaro il club toscano, che scendeva in campo con i favori del pronostico e che sembrava aver messo in discesa la sfida dopo aver vinto in maniera sofferta i primi due parziali. Pinerolo invece è riuscita a recuperare lo svantaggio e ad emergere alla distanza, vincendo sul filo del rasoio il tie-break.