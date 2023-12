Chieri-Lajkovac oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Cev Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Reale Mutua Fenera Chieri-Zeleznicar Lajkovac, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver vinto nettamente l’andata, scendono sul campo di casa per conquistare almeno due set per assicurarsi il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine serba, che va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione e tenere vivo il sogno. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 7 dicembre al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Lajkovac della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Lajkovac della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia. Sportface.it vi terrà però aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. Ad arbitrare la sfida la spagnola Gloria Souto Jimenez ed il serbo Miroslav Juracek.