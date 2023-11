Bergamo-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Volley Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’ottava giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le rossoblù di Matteo Solforati, dopo aver incassato la rimonta vincente di Chieri al tie-break, vogliono crescere ancora per mettere in difficoltà una delle big e strappare qualche punto sul campo di casa. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, prime in classifica nonostante una partita da recuperare. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 19 novembre al Pala Facchetti di Treviglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Bergamo-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Bergamo-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.