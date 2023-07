Wimbledon 2023, lo smash di Sinner che ricorda Pete Sampras (VIDEO)

Quanto si spingerà in fondo a questo torneo non lo sappiamo, ma una cosa è certa: Jannik Sinner a Wimbledon è molto amato. Dal pubblico locale, che lo scorso anno lo ha ammirato e sostenuto negli incontri contro Alcaraz e Djokovic, ma anche dagli addetti ai lavori, che appena possono sfruttano la sua presenza sui social del torneo. Durante il match d’esordio contro Cerundolo l’azzurro è stato protagonista di uno smash al salto che sul web ha dato vita a diversi paragoni. C’è chi lo ha comparato con gesto simile di Federer, mentre il profilo ufficiale del torneo ha voluto citare un un sette volte vincitore come Pete Sampras.