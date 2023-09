US Open 2023, Djokovic fa 24 e ricorda il 24: maglia celebrativa in onore di Kobe Bryant (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 28

Novak Djokovic trionfa agli US Open e nel giorno in cui vince il suo 24° Slam della carriera sull’Arthur Ashe ricorda l’indimenticato Kobe Bryant. La stella dei Los Angeles Lakers, che ha giocato buona parte della sua carriera con quello stesso numero, il 24, dietro la canotta, e tragicamente scomparso in un incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020. Djokovic lo ha ricordato con una maglia celebrativa con al centro una foto dei due.