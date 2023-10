Ryder Cup 2023, fischi per Cantlay dopo lite tra il suo caddy e McIlroy

Al Marco Simone Golf & Country Club ha preso il via la terza e ultima giornata di Ryder Cup 2023, con l’Europa che deve amministrare un buon vantaggio sugli Stati Uniti. Applausi per il n°3 del mondo Jon Rahm, mentre fischi per Patrick Cantlay dopo le vicende di ieri, quando il suo caddy Joe LaCava si è messo a sventolare in aria il cappellino in segno di sfida contro l’asso del Team Europa Rory McIlroy alla buca 18 alla fine di un incontro molto combattuto.