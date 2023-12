Tennis, gli highlights con i migliori colpi della stagione 2023 (VIDEO)

La stagione 2024 del tennis sta per prendere il via nei prossimi giorni con la United Cup e in seguito i primi tornei ATP e WTA. E allora perché non rivivere in questi giorni di feste il meglio del 2023 tennistico? 45 minuti di highlights con un countdown dei 100 colpi migliori che hanno caratterizzato la stagione che si è conclusa con Novak Djokovic al numero uno del mondo.

45 minuti sono troppi e 100 scambi impegnativi da gustare tutti in un colpo? E allora ecco la versione ridotta, meno di 5 minuti con la presenza di un volto anche abbastanza conosciuto agli appassionati italiani. E uno scambio che in molti ricorderete in quel di Miami contro Carlos Alcaraz….