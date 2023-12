Tennis, Sinner fa gli auguri: “Buon Natale, ci vediamo in Australia” (VIDEO)

Jannik Sinner pubblica sui propri profili social un breve video di auguri natalizi. Il tennista italiano non manca però di ricordare il primo appuntamento stagionale, ormai sempre più vicino e conclude affermando: “Ci vediamo in Australia!” dove si terrà il primo torneo ATP del 2024.

Merry Christmas everyone! Enjoy this time with your loved ones and see you soon in Aus 🎄🇦🇺

Buon Natale a tutti! Godetevi le feste con le vostre famiglie! Ci vediamo in Aus🎄🇦🇺 pic.twitter.com/dGcB57TJxC

— Jannik Sinner (@janniksin) December 24, 2023