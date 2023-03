Sivasspor-Fiorentina, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 3

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Conference League 2022/2023 contro il Sivasspor, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore della compagine toscana ha toccato svariati argomenti, tra i quali la possibile formazione che potrebbe schierare in Turchia con il solito ballottaggio in attacco tra Luka Jovic ed Arthur Cabral. Spazio anche al buon momento che sta vivendo la viola, che vuole consolidare il gol di vantaggio dell’andata per accedere ai quarti di finale della competizione. Ecco il video integrale per rivedere la conferenza stampa di Vincento Italiano.