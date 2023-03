Highlights Bursaspor-Venezia 73-89, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights della sfida tra Bursaspor e Venezia, sfida valida come sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Finisce 73-89 in Turchia a favore della squadra di coach Spahija, che ha trovato un superbo Michael Bramos, autore di 24 punti con sette triple a segno su dieci tentate questa sera. Secondo successo di fila per i lagunari.

