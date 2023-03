AZ-Lazio, rivedi la conferenza stampa di Maurizio Sarri (VIDEO)

di Simone Caravano 7

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa, prima del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar. Il tecnico si è soffermato su diversi argomenti, in particolare ha riflettuto sulla fatica di dover giocare così tanti match ravvicinati e sul conseguente rischio infortuni molto elevato. Ecco allora il video dell’intera conferenza in Olanda.