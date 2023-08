Sheffield United-Manchester City, Haaland fallisce il rigore del vantaggio (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 48

Erling Braut Haaland ha abituato i tifosi del Manchester City ad essere quasi infallibile, ma questa volta non è andato a bersaglio. Nel corso della sfida della terza giornata di Premier League 2023/2024 contro lo Sheffield United, infatti, l’attaccante norvegese ha sbagliato un calcio di rigore al 37′ del primo tempo sul punteggio di 0-0. Un suo gol avrebbe permesso alla squadra di Pep Guardiola di passare in vantaggio, ma così non è stato. Ecco il video dell’errore dal dischetto di Haaland.