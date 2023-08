Rugby, Niccolò Cannone verso i Mondiali: “Siamo un gruppo fantastico, possiamo fare bene”

L’Italrugby è pronta ai Mondiali francesi e le impressioni ricavate dagli ultimi test match sono positive. Ieri la vittoria netta ai danni del Giappone per gli uomini di Kieran Crowley, che si ritroveranno ufficialmente a Roma a partire da giovedì 31 agosto per iniziare la marcia di avvicinamento verso l’esordio del 9 settembre contro la Namibia. “Quella contro il Giappone è stata una vittoria importante per il gruppo. Averla ottenuta in uno Stadio come Monigo, che per tanti giocatori è ‘casa’, ha dato valore in più. Abbiamo preparato bene questa partita, anche se ci sono piccole cose che possiamo migliorare ancora. Ci faremo trovare pronti per l’inizio del Mondiale”, ha detto Niccolò Cannone. “Una partita dura. Siamo riusciti a vincerla segnando belle mete grazie ai giocatori di qualità che abbiamo. Gli ultimi dieci minuti sono stati importanti. La Coppa del Mondo? E’ il sogno di ogni sportivo giocarla. Non vedo l’ora di affrontare questa avventura assieme ai miei compagni di squadra: abbiamo un gruppo fantastico e possiamo fare bene”, ha concluso. Nella mattinata di venerdì 1 settembre, alle 12, presso Palazzo Chigi, è in programma la conferenza stampa di presentazione della squadra che partirà verso il Mondiale.