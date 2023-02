Scintille Arteta-De Bruyne: Kevin lo spinge via, si infiamma Arsenal-Manchester City (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 12

Si infiamma Arsenal-Manchester City, big match della Premier League 2022/2023. La palla finisce in rimessa laterale, proprio sotti gli occhi dell’allenatore dei Gunners Arteta. De Bruyne vuole riprendere velocemente la sfera per rimetterla in gioco ma l’allenatore dei Gunners gli nasconde la palla e la sposta via. Il giocatore belga non prende bene tutto ciò e spintona con vigoria lo stesso Arteta. I due non se le mandano a dire, ecco il video.