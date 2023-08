Calciomercato, stampa spagnola: Mbappé rifiuta anche il Chelsea, vuole solo il Real Madrid

Dopo gli arabi, anche il Chelsea deve incassare il rifiuto di Kylian Mbappé. Messo fuori rosa dal Psg a causa del mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, il fenomeno francese aspetta solamente il Real Madrid. Mentre si allena nella capitale con gli altri esuberi della squadra di Luis Enrique, il quotidiano spagnolo ‘Sport‘ fa sapere che Mbappé avrebbe detto di ‘no’ al trasferimento a titolo definitivo ai Blues, aprendo solamente a un prestito annuale per liberarsi poi a giugno. E così, il Psg spera in un colpo di coda del Real Madrid, cui Mbappé si è promesso. Secondo ‘Marca‘, i parigini avrebbero deciso di attendere la mossa degli spagnoli, che potrebbero chiudere il colpo con un anno di anticipo anche per evitare contenziosi con il Psg e la Fifa, per l’accordo raggiunto tra Florentino Perez e Mbappè, vietato dai regolamenti.