Napoli-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 41

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della grande sfida del Diego Armando Maradona contro la Juventus, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore toscano ha toccato diversi argomenti, facendo il punto sulle condizioni fisiche dei suoi calciatori e sottolineando l’alto valore che la partita avrà per entrambe le squadre in campo. Una gara che potrebbe incidere pesantemente sulle sorti della lotta scudetto, dato che i partenopei sono saldamente al comando con sette punti di vantaggio sui bianconeri. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa integrale di Luciano Spalletti: