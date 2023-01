Lazio, lavoro tattico e partitella in vista del Sassuolo. Hysaj pronto a sostituire Lazzari

La Lazio, in vista del match di domenica valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il Sassuolo, ha effettuato una seduta di allenamento pomeridiana a Formello: dopo la fase di attivazione e messa in moto, i calciatori hanno svolto un ampio lavoro tattico ed infine una partitella a campo ridotto decisa dalle reti di Felipe Anderson e Romero.

Nella sfida contro i neroverdi Maurizio Sarri sarà costretto a fare a meno dello squalificato Manuel Lazzari che, con ogni probabilità, verrà sostituito da Elseid Hysaj. In difesa c’è un ballottaggio tra Casale e Patric, mentre a centrocampo potrebbe ritrovare spazio Luis Alberto, insieme ai confermatissimi Milinkovic-Savic e Cataldi. Tante certezze anche nel reparto offensivo, con Felipe Anderson e Zaccagni che saranno schierati sulle fasce per supportare l’inamovibile Immobile.