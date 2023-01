Monza-Inter, la follia di Pablo Mari: Lautaro Martinez recupera palla e fa gol (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 19

L’Inter trova nuovamente il gol del vantaggio. Nel match contro il Monza, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i nerazzurri trovano la rete del 2-1 grazie ad un errore clamoroso di Pablo Marì che dentro l’area di rigore si fa rubare la palla da Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è bravissimo a coordinarsi in un attimo e, in scivolata, trova la rete. Ecco il video.