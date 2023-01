FA Cup 2022/2023, terzo turno: Newcastle eliminato, impresa Sheffield Wednesday

Impresa clamorosa dello Sheffield Wednesday, che nel terzo turno della FA Cup 2022/2023 ha eliminato il Newcastle per 2-1. La squadra di casa, militante in League One, ha sfruttato il fattore campo e grazie alla doppietta di Windass tra il 52′ e il 65′ ha reso vano il gol del 2-1 messo a segno da Guimaraes al 69′. Cade quindi una delle squadre più in forma della Premier League e lo fa per mano di una squadra militante nella terza serie del calcio inglese.

Negli altri match del tardo pomeriggio da segnalare la vittoria esterna del West Ham, che ha eliminato il Brighton a domicilio per 1-0 con il gol decisivo messo a segno da Benrahma al 79′. Passa il terzo turno anche il Grimsby, che a sua volta per 1-0 elimina il Burton, mentre il Wrexham vince 4-3 in casa del Coventry al termine di un match davvero pirotecnico. Ospiti avanti 4-1 dopo 60 minuti, poi nel finale i padroni di casa cercano la clamorosa rimontano ma si fermano all’assedio conclusivo. Andranno invece al replay Luton e Wigan, che hanno pareggiato per 1-1.