Mondiali Budapest 2023, la mascotte di Budapest spaventa la velocista Strachan (VIDEO)

Ai Mondiali di Budapest è stata creata una sala in cui tutte gli atleti e le atlete in corsa per il ripescaggio nelle varie discipline attendono di conoscere se hanno o meno passato il turno di qualificazione. Una situazione particolarmente ansiosa per molti, che si giocano l’accesso ad una semifina o finale mondiale nell’appuntamento più importante del mondo. Un modo per sciogliere un po’ la tensione? Fare apparire all’improvviso la mascotte della competizione, che in questo caso spaventa la velocista bahamense Anthonique Strachan.