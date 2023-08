F1 GP Olanda 2023: Piastri e Ricciardo a muro in parabolica, bandiera rossa e sessione sospesa

Oscar Piastri e Daniel Ricciardo entrambi a muro nelle FP2 del Gp di Olanda di F1. Entrambi alla curva parabolica, ma non per una collisione tra loro ma per una semplice coincidenza, il pilota della McLaren e il collega dell’AlphaTauri distruggono le loro vetture andando contro il muro. La curiosità è che si tratta dei due piloti australiani del Circus, provocano entrambi bandiera rossa con la sessione che viene sospesa per ripulire la pista.