Milan-Sassuolo, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della sfida del suo Milan, impegnato in casa contro il Sassuolo. Il tecnico dei rossoneri si sofferma sugli avversari, ma fa anche il punto in un momento molto delicato per la sua squadra. Di seguito l’intera conferenza stampa.