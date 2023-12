Atalanta-Lecce, Gasperini: “Non sarà una passeggiata. Mercato? Valuterà la società”

“Da come se ne parla sembra quasi una passeggiata la partita di domani, come se l’Atalanta fosse il Real Madrid, ma credo che non sia così. Il Lecce ha 20 punti e ha dato grande filo da torcere all’Inter, prima in classifica”. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Lecce presenta così la sfida. “In difesa e a centrocampo non abbiamo sofferto tanto, forse abbiamo sofferto nei finali di partita, dove tutti mettono attaccanti freschi in attacco, veloci e fastidiosi. La squadra è stata in partita in tutte le gare, davanti abbiamo tanti giocatori che hanno fatto bene a turno, ma non con continuità”, ha proseguito.

Sul mercato: “Non ho inviato letterine, la squadra l’abbiamo formata a luglio. Difensori? Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, se cerca un giocatore di rinforzo immediato o di prospettiva, per quanto riguarda me possiamo restare anche così e sperare che Toloi non abbia più la frequenza di infortuni avuti nel girone d’andata, stesso discorso per Palomino”.