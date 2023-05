Milan-Lazio, Tiziano Crudeli esplode di gioia per la vittoria dei rossoneri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 59

Dopo il deludente pareggio con la Cremonese, il Milan torna al successo battendo 2-0 la Lazio nel match del Giuseppe Meazza valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Le reti messe a referto da Ismael Bennacer e Theo Hernandez permettono ai rossoneri di portare a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, ovviamente, il telecronista tifoso del Milan Tiziano Crudeli non è riuscito a contenere la propria felicità. Nel corso della consueta diretta televisiva, infatti, Crudeli è esploso di gioia in occasione dei gol rossoneri e del triplice fischio del direttore di gara. Ecco il video della sua reazione.