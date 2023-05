Serie C 2022/2023, Tumminello gela il Messina: la Gelbison vince 1-0 il playout di andata

Colpo salvezza della Gelbison che, nel match valevole per l’andata dei playout del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, piega 1-0 il Messina in pieno recupero grazie ad una rete realizzata da Marco Tumminello. Una vittoria molto importante, soprattutto in vista della gara di ritorno che si svolgerà la prossima settimana in Sicilia.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un discreto avvio di partita, cercando sin da subito di farsi vedere dalle parti di Fumagalli, ma senza creare reali pericoli. La formazione ospite, invece, comincia ad ingranare soltanto intorno al 20′ con Perez che non sfrutta un errore della retroguardia avversaria. Nei minuti successivi è ancora Perez ad andare vicino al gol, ma fallisce l’occasione esattamente come Fornito dall’altra parte. Le due squadre, dunque, vanno a riposo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa è sempre la Gelbison a rendersi più pericolosa, questa volta con De Sena che batte un calcio di punizione a fil di palo. Il Messina, dal suo canto, prova ad affidarsi alle sostituzioni di mister Ezio Raciti per sbloccare la contesa. La situazione di stallo persiste fino alla fine ma, quando ormai sembra definito il pareggio, i padroni di casa passano in vantaggio in pieno recupero grazie alla rete siglata da Marco Tumminello, che regala il successo ai suoi ed ipoteca la salvezza.