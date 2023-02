Lazio-Sampdoria, gol meraviglioso di Luis Alberto: 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 30

Una meraviglia di Luis Alberto sblocca Lazio-Sampdoria. Nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 un gioiello del centrocampista spagnolo sblocca una partita che si stava facendo sempre più complicata per i ragazzi di Maurizio Sarri: destro forte dal limite dell’area che muore all’incrocio dei pali, nulla da fare per Audero. Ecco il video del gol.