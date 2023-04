Juventus-Inter, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023 contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti. L’allenatore livornese, infatti, ha presentato la sfida contro i nerazzurri chiedendo la massima attenzione da parte dei suoi giocatori, poiché non vuole cali di tensione in seguito ai recenti risultati positivi. Inoltre ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati, annunciando che Federico Chiesa tornerà a disposizione e sarà in panchina martedì sera all’Allianz Stadium. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.