Jokic protesta e si prende il secondo tecnico: espulso in Pistons-Nuggets, NBA 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Solo 15′ in campo nella notte per Nikola Jokic nella vittoria dei Denver Nuggets a Detroit sui Pistons, arrivati alla dodicesima sconfitta di fila. Il leader della franchigia NBA campione in carica, già con un tecnico sulle spalle, decide di protestare a muso duro contro uno degli arbitri e non può che prendersi il secondo fallo tecnico. Espulsione e ritorno negli spogliatoi per l’MVP delle ultime Finals.