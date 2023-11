Scherma: al via nel weekend a Caorle la prima prova di Qualificazione Nazionale Assoluti

Al via nel weekend la caccia agli scudetti dei big della scherma italiana. Le 32 pedane allestite presso il PalaExpomar di Caorle ospiteranno infatti da venerdì 24 a domenica 26 novembre la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti. Ben 904 gli atleti preiscritti per i tre giorni di gare in Veneto, che segneranno il battesimo stagionale sulle pedane italiane di molti dei protagonisti del Mondiale di Milano 2023.

La giornata inaugurale di venerdì 24 vedrà in scena tre gare, il fioretto maschile e la sciabola sia maschile che femminile. Tra i 119 i partecipanti nel fioretto maschile, dalle ore 9, guida il ranking Filippo Macchi, poi il campione italiano uscente Alessio Foconi, e a seguire Guillaume Bianchi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola. Stesso orario d’inizio per la sciabola maschile, in cui tra i 101 atleti impegnati partirà da numero 1 Michele Gallo, seguito dallo scudettato 2023 Riccardo Nuccio, Luca Curatoli, Luigi Samele e Giovanni Repetti. Alle 13.30 sarà la volta delle sciabolatrici, al via in 94: in cima al seeding tra le preiscritte ci sono Michela Battiston, la detentrice del tricolore Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Irene Vecchi ed Eloisa Passaro.

Sabato invece sarà la volta della spada femminile, con 191 atlete ai nastri di partenza alle ore 9: numero 1 è la campionessa in carica Mara Navarria, nella sua scia Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Gaia Traditi. Alle 11 toccherà alle 102 fiorettiste, specialità in cui inizieranno con i migliori ranking Martina Favaretto (numero 2), Martina Batini, Arianna Errigo, la vincitrice dell’oro nell’ultima edizione Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. L’evento si concluderà domenica con la spada maschile, la gara più numerosa, che vede 300 atleti al via. Il seeding propone in vetta tra i partecipanti il numero 2 e campione italiano uscente Valerio Cuomo, seguito da Gabriele Cimini, Federico Vismara, Giulio Gaetani e Matteo Galassi.