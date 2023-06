Italia-Spagna, Bonucci che follia: perde un pallone sanguinoso, Pino fa gol (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 117

La Spagna è già in vantaggio. Dopo due minuti del match contro l’Italia, valevole per la semifinale della Nations League 2023, i ragazzi di De La Fuente sbloccano l’incontro grazie ad una follia individuale di Leonardo Bonucci che, spalle alla porta, sbaglia il passaggio e poi prova ad avventurarsi in un dribbling rischioso. Bonucci perde la palla, la Spagna punisce con Pino che fa 1-0. Mancini non ci sta in panchina: “Ma non si può perdere una palla così, dai”. Il video del gol.