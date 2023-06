Inter, l’agente Pastorello: “De Vrij firmerà un biennale. Quasi scontato il riscatto di Acerbi”

“Su De Vrij avevamo solo da discutere le ultime cose. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella dell’Inter è di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano gli ultimissimi dettagli. Sará un biennale”. Così l’agente Federico Pastorello, ai microfoni di Sky Sport, dopo l’incontro con i dirigenti dell’Inter. “C’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è volontà – spiega l’agente sulla situazione di Acerbi – ma credo ci sarà. Anche in questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco. Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest’anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale di Champions ce l’abbiamo tutti davanti agli occhi”.

Come affermato da Pastorello, durante l’incontro si è parlato anche di Roberto Pereyra, in scadenza di contratto con l’Udinese. “Ne abbiamo parlato perché per me è un giocatore che meriterebbe qualsiasi top club in Europa – ammette l’agente – Ha una qualità infinita e grande esperienza, è un leader indiscusso. La mia volontà e il mio desiderio e di portargli qualche offerta che si meriterebbe, detto questo è in un ottimo club come l’Udinese che considera una famiglia e che lo ha sempre trattato come un figlio. Chiaramente i dialoghi con loro sono aperti e a breve prenderemo una decisione”. Discorso diverso per Tommaso Baldanzi: “Non c’è possibilità anche per una questione di modulo – conclude – Sarà protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte che valuteremo con l’Empoli”.