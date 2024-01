Highlights Virtus Bologna-Asvel 73-63, Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 13

a Virtus Bologna batte 73-63 l’Asvel in casa nel match valido per la 22ª giornata di Eurolega 2023/2024. La squadra di Banchi gioca male per tre quarti arrivando agli ultimi 10 minuti sotto di 11. Nel quarto periodo le V Nere piazzano un parziale di 28-9 e tornano al successo dopo due sconfitte in fila. Decisivo nel 28-9 Hackett, che chiude con 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. 18 punti Belinelli ma con il 29% dal campo. In doppia cifra Cordinier, 12+4 rimbalzi. Non bastano ai francesi i 17+12 rimbalzi di Fall e i 14+12 assist di Lee per evitare il 18° ko stagionale.