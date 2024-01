Highlights e gol Egitto-Ghana 2-2, Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 79

Egitto e Ghana pareggiano 2-2 nel match valido per la seconda giornata del Girone B di Coppa d’Africa 2024. Partita pazza al Felix Houphouet-Boigny di Abidjan con Kudus che porta avanti le Black Stars allo scadere del primo tempo, in cui esce anche Salah per infortunio. Nonostante l’uscita della propria stessa, i Faraoni pareggiano i conti con Marmoush al 69′, ma arriva la risposta sempre di Kudus al 71′. Solo tre minuti dopo Mostafa Mohamed sigla la rete del 2-2 finale. Ecco gli highlights del match.