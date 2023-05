Highlights Venezia-Treviso 107-73, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 41

Venezia batte Treviso 107-73 nell’ultima giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Partita a senso unico sin dall’inizio con Venezia che chiude il primo quarto avanti di oltre 20 punti sul 38-14. I padroni di casa mandano a segno 9 giocatori su 10, solo Moraschini non mette a referto punti, di cui quattro in doppia cifra. La Reyer chiude il campionato in piena zona playoff a 17 vittorie e 13 sconfitte.